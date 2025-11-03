< sekcia Regióny
CESTNÝ PIRÁT NA ORAVE: Po dedine išiel ako po diaľnici
Namiesto povolených 50 kilometrov za hodinu (km/h) policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne počas výkonu služby namerali vodičovi rýchlosť 120 km/h.
Autor TASR
Novoť 3. novembra (TASR) - Vodič v obci Novoť (okres Námestovo) na ceste číslo III/2270 viac ako dvojnásobne prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Namiesto povolených 50 kilometrov za hodinu (km/h) policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne počas výkonu služby namerali vodičovi rýchlosť 120 km/h. „Vodič bol zastavený, skontrolovaný a bola mu uložená bloková pokuta,“ dodala polícia.
