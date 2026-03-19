CESTNÝ PIRÁT: Po dedine uháňal opitý
Autor TASR
Diviaky nad Nitricou 19. marca (TASR) - Polícia obvinila 38-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič osobného automobilu v pondelok (16. 3.) dopoludnia v Diviakoch nad Nitricou v okrese Prievidza prekročil maximálnu povolenú rýchlosť, v dychu mu namerali alkohol. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodiča zastavili a kontrolovali policajti z prievidzského okresného dopravného inšpektorátu v časti obce Ješkova Ves v smere na Diviacku Novú Ves. „Muž prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť v obci o 22 kilometrov za hodinu. Po zastavení vozidla sa podrobil dychovej skúške, ktorá skončila výsledkom 1,63 promile alkoholu,“ uviedla Klenková.
Muža polícia podľa nej obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu odovzdal spisový materiál prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby,“ doplnila.
Policajti v tejto súvislosti zdôraznili, že alkohol za volant nepatrí za žiadnych okolností. „V kombinácii s prekročením rýchlosti sa riziko tragických následkov násobne zvyšuje a na takéto nezodpovedné konanie môžu doplatiť aj nevinní. Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne a dodržiavali pravidlá cestnej premávky,“ dodala policajná hovorkyňa.
