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Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
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CESTNÝ PIRÁT: Po diaľnici letel rýchlosťou 181 km/h

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj﻿

Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne.

Autor TASR
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Trnava 19. augusta (TASR) - Vodič osobného automobilu sa rútil po diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy rýchlosťou 181 kilometrov za hodinu (km/h). Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 71 km/h. Na mieste zaplatil blokovú pokutu 800 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Zároveň apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne. „Uberte plyn a buďte zodpovední. Myslite na to, že do cieľa chcete prísť živí a zdraví,“ zdôraznila s tým, že čím vyššia rýchlosť, tým dlhšia brzdná dráha.

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