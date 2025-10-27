< sekcia Regióny
CESTNÝ PIRÁT: Po diaľnici šiel 219 kilometrov za hodinu
Vodiča namerali na diaľnici pri Novom Meste nad Váhom v smere na Žilinu.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 27. októbra (TASR) - Policajti Diaľničného oddelenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne namerali 23-ročnému vodičovi automobilu značky BMW na diaľnici D1 rýchlosť 219 kilometrov za hodinu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodiča namerali na diaľnici pri Novom Meste nad Váhom v smere na Žilinu. Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 89 kilometrov za hodinu, policajti mu uložili pokutu vo výške 800 eur.
Ako dôvod uviedol policajtom, že sa ponáhľal domov počas návratu z práce v zahraničí. Polícia upozorňuje, že extrémna rýchlosť na diaľnici nie je len priestupok, ale ohrozuje život vodiča aj ostatných účastníkov premávky.
