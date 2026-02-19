Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: CESTNÝ PIRÁT: Po diaľnici upaľoval, pri kontrole nafúkal

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Najvyššiu dovolenú rýchlosť tak prekročil o 50 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti v utorok (17. 2.) zastavili vodiča, ktorý po diaľnici D4 jazdil rýchlosťou 180 kilometrov za hodinu. Najvyššiu dovolenú rýchlosť tak prekročil o 50 kilometrov za hodinu. Bol pod vplyvom alkoholu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Po zastavení vozidla bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu vo vydýchnutom vzduchu s výsledkom 0,37 miligramu na liter, čo predstavuje 0,77 promile. Za svoje konanie bude 57-ročný vodič riešený v správnom konaní,“ uviedli policajti.

.

