Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

CESTNÝ PIRÁT: Po meste uháňal rýchlosťou 127 kilometrov za hodinu

.
Snímka zastaveného automobilu. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Vodičovi policajti uložili 800-eurovú blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubnica nad Váhom 9. marca (TASR) - O 77 kilometrov za hodinu prekročil maximálnu povolenú rýchlosť vodič automobilu v Dubnici nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Trenčianski dopravní policajti zastavili automobil v Dubnici nad Váhom, v úseku s maximálne povolenou rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu namerali vodičovi rýchlosť 127 kilometrov za hodinu.

Vodičovi policajti uložili 800-eurovú blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste.


.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch