CESTNÝ PIRÁT: Vodič jazdil napriek zákazu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Beharovce 17. marca (TASR) - Polícia obvinila 31-ročného muža, ktorý na východnej diaľnici D1 jazdil aj napriek zákazu a prekročil povolenú rýchlosť o takmer 30 kilometrov za hodinu. Okrem toho mal pozitívny test na drogy. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka ho namerala a následne zastavila v pondelok (16. 3.) dopoludnia.

„Tento vodič bol na diaľnici D1 v smere od mesta Prešov na Košice policajnou hliadkou nameraný, prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť na danom úseku o 27 kilometrov za hodinu. Po zastavení vozidla bol vodič podrobený kontrole a lustráciou bolo zistené, že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou až do marca 2029,“ uviedla hovorkyňa. Výsledok dychovej skúšky u vodiča bol negatívny, výsledok drogového testu však vykazoval pozitivitu na amfetamín, metamfetamín a kokaín.

Vodiča obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Diaľničného oddelenia Policajného zboru Beharovce ho obvinil z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
.

Premiér: Doprava ropy tankermi pre rafinériu sa komplikuje preplácaním

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom