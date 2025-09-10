< sekcia Regióny
CESTNÝ PIRÁT: Vodič prekročil rýchlosť o vyše 90 kilometrov za hodinu
Autor TASR
Galanta 10. septembra (TASR) - Polícia v stredu riešila prekročenie rýchlosti u vodiča na ceste prvej triedy pri meste Galanta o viac ako 90 kilometrov za hodinu (km/h). Dostal najvyššiu možnú blokovú pokutu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, namiesto maximálnej povolenej rýchlosti 90 km/h sa vodič rútil rýchlosťou až 183 km/h. „Tento bezohľadný spôsob jazdy ohrozoval nielen jeho samotného, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ priblížila.
Policajti 40-ročného muža na mieste stotožnili a uložili mu najvyššiu možnú blokovú pokutu, ktorú ihneď uhradil. „Podobné konanie je závažným porušením pravidiel cestnej premávky a môže viesť k tragickým následkom. Rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s vážnymi alebo smrteľnými následkami,“ doplnila polícia.
