Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Regióny

CESTNÝ PIRÁT: Vodič prekročil rýchlosť o vyše 90 kilometrov za hodinu

.
Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti 40-ročného muža na mieste stotožnili a uložili mu najvyššiu možnú blokovú pokutu, ktorú ihneď uhradil.

Autor TASR
Galanta 10. septembra (TASR) - Polícia v stredu riešila prekročenie rýchlosti u vodiča na ceste prvej triedy pri meste Galanta o viac ako 90 kilometrov za hodinu (km/h). Dostal najvyššiu možnú blokovú pokutu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, namiesto maximálnej povolenej rýchlosti 90 km/h sa vodič rútil rýchlosťou až 183 km/h. „Tento bezohľadný spôsob jazdy ohrozoval nielen jeho samotného, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ priblížila.

Policajti 40-ročného muža na mieste stotožnili a uložili mu najvyššiu možnú blokovú pokutu, ktorú ihneď uhradil. „Podobné konanie je závažným porušením pravidiel cestnej premávky a môže viesť k tragickým následkom. Rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s vážnymi alebo smrteľnými následkami,“ doplnila polícia.

.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom