Čestným občanom Stropkova sa stane vojnový hrdina

Stropkov 2. marca (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove schválili minulý týždeň návrhy na udelenie čestného občianstva, cien mesta a ďakovných listov osobnostiam a kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie Stropkova doma i v zahraničí. Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, oceňovanie osobností sa uskutoční v máji.



Podľa primátora Stropkova Ondreja Brendzu v čase schvaľovania ani len netušili, že Európa stojí na prahu vojnových udalostí, ktoré nezažila takmer 80 rokov. "Ak sa však pozrieme na tohtoročný menoslov laureátov, je viac ako symbolické, že medzi ocenenými osobnosťami bude vojnový hrdina a odhodlaný bojovník proti okupantom, kňaz, ktorý bol v ťažkej pandemickej dobe v prvej línii na covidovom oddelení oporou pacientov, lekárov a zdravotníkov, či kolektív Slovenského Červeného kríža, ktorého dôležitú úlohu sme si mnohí uvedomili až v časoch pandemickej krízy a uvedomujeme si ju aj v týchto dňoch," priblížil Brendza.



Čestným občanom mesta sa stane vojnový hrdina Adolf Weinhold, narodený v roku 1903 v Stropkove. Ako dôstojník slovenskej armády patril ku kľúčovým osobnostiam SNP na hornej Nitre, kde velil vojenským operáciám proti nemeckým okupantom. V septembri 1944 padol do zajatia, bol odvezený na neznáme miesto a pravdepodobne popravený. V roku 1947 bol vyznamenaný radom SNP I. triedy in memoriam.



Cena mesta Stropkov bude udelená rádu redemptoristov pôsobiacich v meste za jeho rozvoj a zveľaďovanie po duchovnej stránke. Druhou laureátkou tohto ocenenia sa stane minuloročná vicemajsterka sveta v dlhom duatlone Nikola Čorbová za športové úspechy na domácej a medzinárodnej úrovni.



Ďakovné listy udelia na slávnostnom zasadnutí správcovi breznickej farnosti Andrejovi Spišákovi za pomoc chorým a lekárskemu personálu počas pandémie. Ďalej Milanovi Haľkovi za úspešnú pedagogickú činnosť, za rozvoj a propagáciu športu v meste a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí. Za dlhoročnú aktívnu prácu s deťmi a mládežou a organizovanie mestských, okresných a medzinárodných majstrovstiev šachu si ďakovný list prevezme Eduard Paňko. Anna Knežová bude ocenená za prínos v oblasti etnografického výskumu, udržiavania ľudových zvykov, tradícií a šírenie dobrého mena mesta.



Cenu primátora dostane Slovenský Červený kríž – Územný spolok vo Svidníku za aktívnu charitatívnu, dobročinnú a zdravotnícku pomoc v meste Stropkov, a to nielen počas obdobia pandémie.