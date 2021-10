Čestným občanom Vranova nad Topľou sa stal lekár

Vranov nad Topľou 28. októbra (TASR) – V zmysle zásad o udeľovaní ocenení mesta Vranov nad Topľou rozhodli vo štvrtok mestskí poslanci o držiteľoch cien mesta za rok 2020 a novom čestnom občanovi. Sú nimi aktérky kultúrneho života Vilma Krauspeová, in memoriam Mariana Lapčáková a prednosta urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ján Breza.



Krauspeová, ktorá cenu mesta získala za rozvoj a celoživotnú prácu v oblasti kultúrneho a spoločenského života, je podľa dôvodovej správy z rokovania mestských poslancov na tomto poli pôsobenia "dôležitou osobnosťou". Založila pri mestskom kultúrnom dome spevácky zbor, neskôr i súkromnú základnú umeleckú školu. Je tiež organizátorkou Vranovských zborových slávností.



Lapčáková získala cenu mesta in memoriam za rozvoj školstva, kultúrnej činnosti a propagáciu mesta v zahraničí. Okrem pedagogických prínosov ju samospráva ocenila i za jej pôsobenie vo vranovskom školskom úrade a tiež za jej aktivity smerujúce k propagácii mesta doma a v zahraničí.



Návrh poslanca mestského zastupiteľstva Jána Kočiša na ocenenie Brezu čestným občianstvom podporilo svojimi podpismi aj 232 Vranovčanov. Ocenenie si podľa nich zaslúžil za "mimoriadne ochotné prijatie mnohých pacientov z mesta Vranov nad Topľou s veľmi ťažkými diagnózami či po dlhodobom liečení bez výsledku", pričom v mnohých prípadoch mal dopomôcť k realizácii ťažko dostupných operácií.



Samospráva by chcela odovzdanie cien realizovať slávnostným spôsobom, či to bude možné do konca roka, bude závisieť od protipandemických opatrení.