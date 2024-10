Čestným občianstvom ocenili v Žiline päť významných osobností

Žilina 11. októbra (TASR) - Mesto Žilina ocenilo deväť osobností, ktoré sa svojou prácou a aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Primátor Peter Fiabáne vo štvrtok (10. 10.) odovzdal v reprezentačných priestoroch žilinskej radnice päť čestných občianstiev a ďalšie ocenenia, z ktorých jedno bolo udelené in memoriam. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Čestnými občanmi mesta sa stali archeológ Jozef Moravčík, bývalý generálny riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline Karol Herian a tiež trojica členov umelecko-architektonického zoskupenia VAL - architekti Viera Mecková a Ľudovít Kupkovič a výtvarník Alex Mlynárčik.



Cenu mesta Žilina si odniesol hydrogeológ Ivan Šalaga. Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina boli ocenení lekár Igor Štúr a in memoriam bývalý náčelník Horskej služby František Mrázik. Cenu primátora získal predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár.



Žilinský primátor vo svojom príhovore poznamenal, že výnimočnosť tohtoročných ocenených dokazuje aj množstvo prítomných hostí na slávnostnej ceremónii. "Váš život a práca priniesli do nášho mesta niečo jedinečné, neopakovateľné, čím inšpirujete a motivujete nás všetkých. Ďakujem, že ste súčasťou Žiliny a verím, že váš prínos bude aj naďalej vzorom pre budúce generácie a pomôže udržiavať hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť," povedal Fiabáne.



Oceňovanie osobností mesta Žilina sa uskutočňuje už od roku 1995 a doteraz bolo udelené 115 významným ľuďom. Nominovať ich môže verejnosť, zoznam s hlasmi 50-člennej poroty ďalej posudzuje schválená komisia, ktorej rozhodnutie musí schváliť mestské zastupiteľstvo.