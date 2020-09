Čestnými občanmi Žiliny sa stali Natália Hejková a Bohumil Urban

Žilina 17. septembra (TASR) - Čestnými občanmi mesta Žilina sa v stredu (16. 9.) stali slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka Natália Hejková a in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzal kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta svetoznámy fotograf Andrej Reiser. Cenu primátora Žiliny udelil Peter Fiabáne pedagogičke Emílii Wiesengangerovej.



"Ocenenie je prejavom úcty mesta osobnostiam, ktoré svojou prácou dennodenne zviditeľňujú Žilinu, robia jej dobré meno a zlepšujú život obyvateľom v meste. Mnohokrát ide o skutočné osobnosti, ktoré nie sú nijako viditeľné. No činorodou prácou majú nezastupiteľné miesto v oblasti, ktorej sa profesionálne venujú. Naše mesto a Žilinčania sú na nich právom hrdí a vážia si ich úsilie a tvorivosť," povedal Fiabáne.



Oceňovanie osobností má podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka vyzdvihnúť vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom Žilina a presiahli regionálny rámec. "Navrhnúť kandidátov na ocenenie mohla verejnosť v dvoch kolách, od júla do septembra minulého roka a vo februári tohto roku. Celkovo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota. Konečný zoznam nominovaných posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o návrhu nominácie osobností rokovalo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v Žiline na zasadnutí 29. júna," dodal Miškovčík.