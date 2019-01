Cestovanie autobusmi MHD v Seredi majú školáci a seniori zadarmo

V Seredi so zhruba 16.000 obyvateľmi fungujú dve linky MHD, ktoré prevádzkuje SAD, a.s., Dunajská Streda.

Sereď 10. januára (TASR) – Cestovanie zadarmo spojmi mestskej hromadnej dopravy (MHD) majú od začiatku tohto roka školáci a seniori v Seredi. Mesto sa takto rozhodlo zatraktívniť cestovanie autobusmi v záujme odbremenenia dopravných tepien, rodinných rozpočtov a pre zníženie dosahu na životné prostredie.



V Seredi so zhruba 16.000 obyvateľmi fungujú dve linky MHD, ktoré prevádzkuje SAD, a.s., Dunajská Streda. Využívajú ich deti základných a stredných škôl na dochádzku na vyučovanie, ale v menšej miere ako osobnú automobilovú dopravu. "Rodičia deti denne vozia do aj zo školy, cesty sú prepchaté," konštatoval primátor Martin Tomčányi. Podľa viceprimátora Ľubomíra Veselického radnica takýto krok zvažovala už od leta. Jednotlivé spoje bývajú málo obsadené, očakávaná strata prepravcu, ktorú mu kompenzuje samospráva, je vypočítaná na rok 2019 na 65.000 eur. Náklady sa pritom každoročne zvyšujú, príjmy z cestovného však s tým, ako dodal, nekorešpondovali. "Chceme cestovanie autobusmi MHD zatraktívniť pre žiakov stredných a základných škôl, zadarmo cestovanie majú aj poberatelia všetkých druhov dôchodkov okrem výsluhových," informoval TASR viceprimátor Serede. Radnica po polroku toto opatrenie vyhodnotí.