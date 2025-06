Cestovanie košickou MHD bude od augusta drahšie

Košice 30. júna (TASR) - Tarifa košickej MHD sa od 1. augusta zvýši. Napríklad polhodinový lístok bude stáť 1,20 eura. Schválili to poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom minulotýždňovom rokovaní. Podľa vedenia Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) si zvýšenie vyžiadali transakčná daň i vyššia daň z pridanej hodnoty, ale aj nárast prevádzkových nákladov na energie a mzdy. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



„Zvýšenie tarify pri najpoužívanejších papierových lístkoch predstavuje zväčša 20 centov pri základnom lístku a polovicu (desať centov) pri zľavnenom lístku. Podobne je to aj pri zakúpenom cestovnom lístku prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty (elektronickej peňaženky) alebo virtuálnom cestovnom lístku prostredníctvom aplikácie,“ uvádza mesto s tým, že cena najpoužívanejšieho 30-dňového lístka vzrastie z 25 na 30 eur. Mesačný zľavnený lístok určený najmä pre žiakov, študentov do 26 rokov a seniorov do 70 rokov bude namiesto 12,50 eura stáť 15 eur.



Cestovanie v košickej MHD však bude podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka aj naďalej patriť k najlacnejším na Slovensku. Za návrh zmeny tarify hlasovalo 18 z 33 poslancov. „Výsledná cena cestovného lístka v súčasnosti pokrýva len necelých 30 percent nákladov DPMK, po úprave tarify to bude vyše tretiny, zvyšnú časť dotuje mesto Košice. Ak by to tak nebolo, bežný 30-minútový papierový cestovný lístok by nestál jedno euro ako v súčasnosti, respektíve 1,20 eura od 1. augusta, ale jeho cena by sa blížila k sume 3,50 eura,“ dodáva mesto.



Pripomína, že pre cestujúcich prepravujúcich sa bez platného cestovného lístka pripravili novinku. „Ak sa nevedia počas jazdy v MHD preukázať platným cestovným dokladom, budú mať po novom možnosť zakúpiť 180-dňový, resp. ročný lístok za zvýhodnenej sankčnej úhrady 20 eur namiesto pôvodnej pokuty 80 eur,“ vysvetľuje.



K zlepšeniu cestovania má prispieť aj park & ride. Ak vodič zaparkuje na Festivalovom námestí pri Amfiteátri, v parkovacom dome pri Steel aréne alebo na závorovom parkovisku Jumbo centrum, po novom bude môcť spolu s ďalšími troma ľuďmi cestovať MHD bezplatne. Podľa magistrátu na to postačí parkovací lístok, ktorý bude akceptovaným dokladom oprávňujúcim na bezplatnú prepravu na linkách MHD pre skupinu maximálne štyroch osôb v deň vydania dokladu, a to až do polnoci rovnakého dňa.



Okrem iných zmien súvisiacich s tarifou poslanci MsZ odobrili aj schválenie dodatočných 2,5 milióna eur z minuloročného prebytku hospodárenia mesta pre DPMK. Podľa Danka by peniaze chceli využiť na zabezpečenie plynulého financovania poskytovaných služieb MHD.