Cestovanie košickou MHD bude od septembra drahšie

Zmeny by mali Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) ročne priniesť zvýšenie tržby o 2,6 milióna eur.

Košice 4. júla (TASR) – Cestovanie košickou mestskou hromadnou dopravou (MHD) od 1. septembra zdražie, zmeny tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí. Ceny papierových jednorazových lístkov stúpnu v priemere o 46 percent. Ceny za predplatené časové lístky sa pre deti, študentov a seniorov nezmenia. Zmeny by mali DPMK ročne priniesť zvýšenie tržby o 2,6 milióna eur.



Štvorzastávkový lístok sa po novom zruší. Za 30-minútový základný cestovný lístok pasažieri nezaplatia 60, ale 90 centov. Polhodinový zľavnený lístok zdražie na 45 centov, čo rovnako predstavuje 50-percentný nárast. O polovicu viac zaplatia cestujúci aj za nočný základný 60-minútový lístok a lístok zakúpený u vodiča. SMS lístok bude drahší o 30 centov, stáť bude 1,10 eura.



Mesto chce zvýhodniť pravidelných cestujúcich pasažierov, ktorí cestujú práve na predplatené časové lístky. Tí za takzvaný základný mesačník zaplatia 25 eur, 90-dňový časový lístok oproti pôvodnej cene zdražie o 15 eur a na obdobie 180 dní o 26 eur. Ročný predplatný časový lístok bude stáť 242 eur.



Bezplatne budú v košickej MHD naďalej cestovať deti do šiestich rokov. „Zadarmo budú cestovať aj ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP), a to aj so sprievodom, ktorí si vybavia našu čipovú kartu, ale aj seniori nad 70 rokov,“ uviedol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák s tým, že zmena z veku 68 rokov súvisí s harmonizáciou jednotlivých taríf v rámci integrovaného dopravného systému.



Okrem ďalších zmien sa od septembra zníži aj veková hranica na poskytnutie zľavneného cestovného pre deti, a to zo 16 na 15 rokov. Za určitých podmienok nebudú musieť platiť ani držitelia medaily MUDr. Kňazovického či nositelia Diamantovej Janského plakety.



„Spomedzi krajských miest sme mali doteraz najlacnejšie lístky,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. Posledná zásadná zmena tarify bola uskutočnená pred 12 rokmi. Mesto v schválených materiáloch uviedlo, že počet cestujúcich klesá a prevádzkové náklady rastú.



Ako dôvod zvýšenia cien cestovného mesto uvádza rast ekonomických nákladov nevyhnutných na prevádzkovanie osobnej dopravy. Tvrdí, že od roku 2013 nebola zohľadnená miera každoročnej inflácie, ktorá negatívne ovplyvňuje celkovú cenovú hladinu nakupovaných tovarov a služieb nevyhnutných pri zabezpečovaní služieb v MHD. Úprava cien cestovných lístkov by mala prispieť k zníženiu strát, ktoré v DPMK vznikajú, ale zároveň aj k zlepšeniu poskytovaných služieb a k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich.



Poslanec Jozef Karabin si myslí, že nárast cien za prepravu MHD motoristov nemotivuje na to, aby ju začali využívať. „Zvýšiť cestovné a neriešiť parkovné je cesta do pekla,“ uviedol počas rokovania.



Podľa Padyšáka má DPMK pripravených viacero projektov, ktorých cieľom je zvýšiť atraktivitu cestovania. „V spolupráci s mestom Košice pripravíme buspruhy a rôzne iné programy, ktoré pritiahnu cestujúcu verejnosť do vozidiel tak, aby bola MHD podstatnejšie rýchlejšia ako cestovanie autom. Preferencia električiek sa v súčasnosti realizuje,“ dodal.



Poslanci na svojom júnovom riadnom rokovaní schválili sumu 300.000 eur na tohtoročné zvýšenie platov zamestnancov DPMK. V uplynulých dňoch sa vedenie mesta a odborári dohodli na zvýšení ich platov v priemere o osem percent od 1. júla. Sumu 200.000 eur má na tento účel doplatiť DPMK. Primátor sa vtedy vyjadril, že zvyšovanie miezd nie je podmienené zvyšovaním taríf. Dodal však, že ak k tomu nedôjde, z dlhodobého hľadiska príde do DPMK menej peňazí a to môže mať fatálny následok.