< sekcia Regióny
Cestovanie za prácou bude vďaka oprave cesty v Močiari jednoduchšie
Kašiar priblížil, že rekonštrukcia bude pozostávať z dvoch etáp.
Autor TASR
Močiar 22. septembra (TASR) - V obci Močiar v okrese Banská Štiavnica chystajú rekonštrukciu jednej z prístupových ciest do dediny. Podľa starostu Michala Kašiara ide o cestu spájajúcu Močiar s obcou Trnavá Hora, časť Jalná, ktorú miestni využívajú najmä pri dochádzaní do práce.
Kašiar priblížil, že rekonštrukcia bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej dokončia cestu v dĺžke približne 100 metrov od stredu po koniec dediny. V druhej etape zrekonštruujú približne 300-metrový úsek pod obcou smerom do Jalnej. Túto cestu miestni využívajú ako skratku pri cestovaní za prácou, umožní im totiž rýchlejšie napojenie na rýchlostnú komunikáciu medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom.
Podľa starostu však ide o nedokončenú komunikáciu zo 70. rokov minulého storočia, ktorú majú aktuálne v správe Lesy SR. Ide o členitú cestu, pričom niektoré úseky sú obecné, rovnako ako ten, ktorý zrekonštruujú. Na jeho opravu, ktorá vyjde na takmer 75.000 eur, použije obec prostriedky získané od podniku.
S prácami by podľa starostu mali začať koncom septembra. Po ich ukončení bude spoločnosť realizujúca obnovu pokračovať v rekonštrukcii ďalšej cesty vedúcej do obce. Pôjde o hlavnú príjazdovú komunikáciu vedúcu z Podhoria, túto obnovu má v réžii vyšší územný celok.
V Močiari tiež aktuálne chystajú rekonštrukciu vstupu a schodov do miestneho cintorína. Ich obnovu uhradia z dotácie vo výške 40.000 eur, ktorú obci poskytla vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní. Po skončení prác urobia pasportizáciu cintorína, všetky hrobové miesta zdokumentujú a zdigitalizujú.
Podľa Kašiara tiež zakúpia nové vybavenie kuchyne v obecnom úrade. „Na tento účel sme dostali dotáciu od ministerstva vnútra vo výške 9750 eur, vďaka čomu kompletne vymeníme celé zariadenie,“ podotkol starosta s tým, že kuchyňu využívajú počas obecných, ale aj súkromných akcií.
Kašiar priblížil, že rekonštrukcia bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej dokončia cestu v dĺžke približne 100 metrov od stredu po koniec dediny. V druhej etape zrekonštruujú približne 300-metrový úsek pod obcou smerom do Jalnej. Túto cestu miestni využívajú ako skratku pri cestovaní za prácou, umožní im totiž rýchlejšie napojenie na rýchlostnú komunikáciu medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom.
Podľa starostu však ide o nedokončenú komunikáciu zo 70. rokov minulého storočia, ktorú majú aktuálne v správe Lesy SR. Ide o členitú cestu, pričom niektoré úseky sú obecné, rovnako ako ten, ktorý zrekonštruujú. Na jeho opravu, ktorá vyjde na takmer 75.000 eur, použije obec prostriedky získané od podniku.
S prácami by podľa starostu mali začať koncom septembra. Po ich ukončení bude spoločnosť realizujúca obnovu pokračovať v rekonštrukcii ďalšej cesty vedúcej do obce. Pôjde o hlavnú príjazdovú komunikáciu vedúcu z Podhoria, túto obnovu má v réžii vyšší územný celok.
V Močiari tiež aktuálne chystajú rekonštrukciu vstupu a schodov do miestneho cintorína. Ich obnovu uhradia z dotácie vo výške 40.000 eur, ktorú obci poskytla vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní. Po skončení prác urobia pasportizáciu cintorína, všetky hrobové miesta zdokumentujú a zdigitalizujú.
Podľa Kašiara tiež zakúpia nové vybavenie kuchyne v obecnom úrade. „Na tento účel sme dostali dotáciu od ministerstva vnútra vo výške 9750 eur, vďaka čomu kompletne vymeníme celé zariadenie,“ podotkol starosta s tým, že kuchyňu využívajú počas obecných, ale aj súkromných akcií.