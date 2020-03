Cestovať MHD v Prievidzi budú môcť len ľudia s rúškom či inou ochranou

Prievidza 17. marca (TASR) - Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi, Bojniciach a Handlovej začali v utorok v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu jazdiť vo víkendovom režime. Prepraviť sa nimi budú môcť len ľudia s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou. Informoval o tom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.



Samospráva Prievidze prijala i ďalšie nové preventívne opatrenia. Svadobné obrady sa budú až do odvolania uskutočňovať len v prítomnosti snúbencov a svedkov s ochrannými rúškami alebo ochrannými pomôckami. Deti a dospelí nemôžu využívať detské ihriská a športoviská. "Mestský úrad spúšťa telefónnu linku určenú predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste. Na telefónne číslo 0904 752 669 je možné volať v čase od 7.00 h do 18.00 h," priblížil ďalej Ďureje.



Správa cintorínov v Prievidzi podľa neho nariadila obmedzenú účasť verejnosti na rozlúčkových a pohrebných obradoch. "Na pietnom akte sa môže zúčastniť len najbližšia rodina do desať ľudí. Pozostalí musia mať ochranné rúško alebo iné ochranné pomôcky. Do odvolania sa využíva len možnosť rozlúčky cez sklo vo výstavnej sieni," dodal.