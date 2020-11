Cestovateľský festival Bez hraníc preniesli do online priestoru

Martin 11. novembra (TASR) – Témy zamerané na rôznorodosť kultúr, obdivuhodné výkony v horolezectve či expedičnej turistike ponúkol desiaty ročník cestovateľského festivalu Bez hraníc. Martinský klub priaznivcov cestovania ho usporiadal v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom (TKS) v Martine od 5. do 7. novembra prostredníctvom online prezentácií.



Podľa člena organizačného štábu Mateja Pančíka bol online festival pre organizátorov výzvou. "Sme nesmierne šťastní, že sme sa s ňou popasovali. A najmä, že prišli skvelí ľudia, hostia, s ktorými sme sa aspoň na chvíľu mohli preniesť aj na inú stranu sveta. Máme za sebou dekádu. Pred mesiacmi sme vymýšľali rôzne veci na oslavu jubilea. Jedno bolo isté - chceli sme, aby bol 10. ročník výnimočný. Vtedy sme však netušili, že nič z našich nápadov nebude možné uskutočniť, no festival výnimočný bezpochyby bol," uviedol.



"Prostredníctvom prezentácií, ale aj festivalových aktivít sme vytvorili priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta v snahe znižovať mieru predsudkov a intolerancie. Zároveň sme podporili aktivitu verejnosti, ktorá sa mohla aktívne prejaviť najmä na pripravenej festivalovej súťaži FEST FOTO, ako aj súťaži HORE NA HOLE, pri ktorej mohla verejnosť aspoň takto symbolicky uskutočniť výstup na Chatu na Martinských holiach," doplnil manažér pre záujmovo-umeleckú činnosť TKS Radoslav Pančík.



V priestoroch TKS a na martinskej pešej zóne sa môže verejnosť do 18. januára 2021 zoznámiť s výstavami fotoskupín TuFoTím z Martina, Just a Natruc zo Žiliny a tematickými kolekciami fotografií Borisa Németha pod názvom HOMELAND 2016 a Bratislava – Košice (a späť) 2020. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou mesta Martin a sprievodné podujatia – výstavy fotografií podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.