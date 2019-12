Cestovné poriadky liniek košickej MHD prispôsobili sviatkom

Košice 23. decembra (TASR) – Košickú mestskú hromadnú dopravu (MHD) ovplyvnia blížiace sa sviatky. Spoje budú v utorok (24. 12.) v stredu (25. 12.), vo štvrtok (26. 12.) a 1. januára 2020 premávať v režime „voľné dni“. V prípade potreby pre polnočnú omšu Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zabezpečí posilnenie liniek N1 až N7. Tie budú v posilnenom intervale premávať aj počas Silvestra. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



Počas Štedrého dňa bude denná premávka liniek 4, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 72 ukončená približne o 18.00 h. Všetky spoje liniek 10 a 15 budú po tomto čase v oboch smeroch zachádzať na Staničné námestie. „Spoje linky 52 budú po 18.00 h zachádzať obojsmerne cez Poľov,“ uviedla s tým, že linka bude označená dodatkovou tabuľkou.



„Linky N1 až N7 premávajú podľa cestovného poriadku pre noc pred voľným dňom (ako sobota). Dopravu na/z pracovnej zmeny o 18.00 h v zastávkach Stará nemocnica, Novej nemocnica, Železničná nemocnica a Nemocnica Šaca zabezpečia linky 3, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 36, 52, 71+72. Odvoz je zabezpečený vždy prvým spojom po 18.00 h podľa cestovného poriadku,“ vysvetlila Petrušová.



Čo sa týka Silvestrovskej noci, z 31. decembra na 1. januára 2020, DPMK plánuje posilniť linky nočnej dopravy N1 až N7. „V čase od 23.00 h do 02.00 h bude interval 30 minút, od 02.00 h do 04.00 h bude interval 60 minút,“ uviedla.



DPMK pripomína, že do 7. januára premávajú linky košickej MHD v pracovných dňoch podľa prázdninových cestovných poriadkov. Do rovnakého dátumu platia aj osobitné obmedzenia na linkách 10, 25, 23 a 14. Vysokoškolské posilové linky č. 5 a 57 budú opäť premávať v nedeľu 12. januára. Posilové linky R4 pre študentov vysokých škôl budú obnovené 17. februára, na začiatku letného semestra.



Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke DPMK.