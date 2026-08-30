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Cestovné poriadky v Banskobystrickom kraji sa menia, pribudnú spoje
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí posilnenie dopravy v severnej časti okresu Banská Bystrica.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Cestujúci v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) budú mať od septembra v regionálnej autobusovej doprave k dispozícii viac spojov, lepšie prestupy i nové večerné autobusy. Jesenné úpravy cestovných poriadkov pripravil Organizátor Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK v spolupráci so samosprávami, zamestnávateľmi, školami i cestujúcimi. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„K plánovanej zmene sme dostali takmer 180 podnetov, z ktorých sme vyhoveli viac ako tretine. Dôležité pre nás bolo, aby ľudia napísali, odkiaľ, kam a v akom čase potrebujú cestovať, nie iba to, že chcú posunúť konkrétny spoj. Takéto podnety nám pomáhajú lepšie pochopiť dopravné potreby v regióne a plánovať verejnú dopravu efektívnejšie,“ vysvetlil vedúci útvaru dopravnej a tarifnej integrácie IDS BBSK Martin Praženica.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí posilnenie dopravy v severnej časti okresu Banská Bystrica. V obciach Harmanec a Dolný Harmanec bude zavedená intervalová doprava, vďaka čomu získajú cestujúci počas rannej aj popoludňajšej špičky hodinové spojenie s krajským mestom. Prehľadnejšie cestovanie čaká i obyvateľov a návštevníkov Starých Hôr a Tureckej. Odchody autobusov z Banskej Bystrice budú po novom zjednotené, čo zjednoduší orientáciu v cestovných poriadkoch.
„Novinkou budú každodenné večerné spojenia medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Autobus z Banskej Bystrice bude odchádzať o 19.35 h a v Ružomberku nadviaže na vlakové spojenia smerom do Košíc a Žiliny a na autobusy smerujúce na Dolný Kubín. V opačnom smere pribudne nový večerný spoj po 21.00 h s nadväznosťou na prichádzajúce vlaky a autobusy,“ uviedla Štepáneková.
Na základe požiadaviek samospráv vznikne nový večerný spoj o 21.25 h z Banskej Bystrice cez Tureckú na Donovaly. Obyvatelia tejto oblasti tak získajú neskoršie spojenie z krajského mesta.
„K zvýšeniu rannej ponuky spojov pre obce Donovaly a Motyčky príde aj vďaka spolupráci s IDS PLUS, našim partnerom v Žilinskom samosprávnom kraji. Ich spoje budú po novom zastavovať na všetkých nácestných zastávkach smerom do Banskej Bystrice. Namiesto jedného ranného spojenia tak obyvatelia získajú dve,“ doplnil riaditeľ IDS BBSK Radoslav Vavruš.
Viaceré úpravy reagujú na potreby žiakov základných a stredných škôl. V okrese Banská Bystrica sa menia školské spoje smerujúce do základných škôl na Ponikách a v Ľubietovej, kde sa od septembra posúva začiatok vyučovania na skorší čas. Lepší prestup na mestskú dopravu získajú i školáci cestujúci z Povrazníka, Podkoníc a Balážov.
V Lučeneckom okrese sa zmeny dotknú najmä školských spojení v Tomášovciach a Boľkovciach. Vo Veľkokrtíšskom okrese pribudne nový piatkový spoj pre obec Hrušov, ktorý umožní žiakom krupinských stredných škôl pohodlnejší návrat domov na víkend.
V okrese Revúca dôjde k zahusteniu intervalovej dopravy medzi Breznom a Revúcou. Cestujúci zároveň získajú lepší prístup k revúckej nemocnici.
Významné zlepšenie čaká zamestnancov priemyselného parku vo Vlkanovej. Úpravou večerného spoja z Hronseku vznikne lepšie spojenie do Banskej Bystrice po 22.00 h. Ďalšie spoje po 22.00 h pribudnú tiež v prípade priemyselného parku v Rimavskej Sobote.
„K plánovanej zmene sme dostali takmer 180 podnetov, z ktorých sme vyhoveli viac ako tretine. Dôležité pre nás bolo, aby ľudia napísali, odkiaľ, kam a v akom čase potrebujú cestovať, nie iba to, že chcú posunúť konkrétny spoj. Takéto podnety nám pomáhajú lepšie pochopiť dopravné potreby v regióne a plánovať verejnú dopravu efektívnejšie,“ vysvetlil vedúci útvaru dopravnej a tarifnej integrácie IDS BBSK Martin Praženica.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí posilnenie dopravy v severnej časti okresu Banská Bystrica. V obciach Harmanec a Dolný Harmanec bude zavedená intervalová doprava, vďaka čomu získajú cestujúci počas rannej aj popoludňajšej špičky hodinové spojenie s krajským mestom. Prehľadnejšie cestovanie čaká i obyvateľov a návštevníkov Starých Hôr a Tureckej. Odchody autobusov z Banskej Bystrice budú po novom zjednotené, čo zjednoduší orientáciu v cestovných poriadkoch.
„Novinkou budú každodenné večerné spojenia medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Autobus z Banskej Bystrice bude odchádzať o 19.35 h a v Ružomberku nadviaže na vlakové spojenia smerom do Košíc a Žiliny a na autobusy smerujúce na Dolný Kubín. V opačnom smere pribudne nový večerný spoj po 21.00 h s nadväznosťou na prichádzajúce vlaky a autobusy,“ uviedla Štepáneková.
Na základe požiadaviek samospráv vznikne nový večerný spoj o 21.25 h z Banskej Bystrice cez Tureckú na Donovaly. Obyvatelia tejto oblasti tak získajú neskoršie spojenie z krajského mesta.
„K zvýšeniu rannej ponuky spojov pre obce Donovaly a Motyčky príde aj vďaka spolupráci s IDS PLUS, našim partnerom v Žilinskom samosprávnom kraji. Ich spoje budú po novom zastavovať na všetkých nácestných zastávkach smerom do Banskej Bystrice. Namiesto jedného ranného spojenia tak obyvatelia získajú dve,“ doplnil riaditeľ IDS BBSK Radoslav Vavruš.
Viaceré úpravy reagujú na potreby žiakov základných a stredných škôl. V okrese Banská Bystrica sa menia školské spoje smerujúce do základných škôl na Ponikách a v Ľubietovej, kde sa od septembra posúva začiatok vyučovania na skorší čas. Lepší prestup na mestskú dopravu získajú i školáci cestujúci z Povrazníka, Podkoníc a Balážov.
V Lučeneckom okrese sa zmeny dotknú najmä školských spojení v Tomášovciach a Boľkovciach. Vo Veľkokrtíšskom okrese pribudne nový piatkový spoj pre obec Hrušov, ktorý umožní žiakom krupinských stredných škôl pohodlnejší návrat domov na víkend.
V okrese Revúca dôjde k zahusteniu intervalovej dopravy medzi Breznom a Revúcou. Cestujúci zároveň získajú lepší prístup k revúckej nemocnici.
Významné zlepšenie čaká zamestnancov priemyselného parku vo Vlkanovej. Úpravou večerného spoja z Hronseku vznikne lepšie spojenie do Banskej Bystrice po 22.00 h. Ďalšie spoje po 22.00 h pribudnú tiež v prípade priemyselného parku v Rimavskej Sobote.