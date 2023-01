Cestovné sa v prímestských autobusoch na východe od 1. februára zvýši

Košice/Prešov 19. januára (TASR) – Cestovné v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sa od 1. februára zvýši. Cena základného cestovného vzrastie v priemere pri platbe z dopravnej karty o 25 percent a pri platbe v hotovosti o 33 percent.



"Zvýšenie cestovného je opatrením na zachovanie súčasného rozsahu dopravných služieb a sociálnych zliav," informovali vo štvrtok Prešovský a Košický samosprávny kraj. Zároveň avizovali nové benefity pre cestujúcich.



Po novom budú mať nárok na zľavnené lístky aj občania od 63 rokov, ktorí doteraz platili plnú výšku cestovného. Zľavnené cestovné bude od 1. februára znamenať zľavu až 48 percent oproti základnému cestovnému, doteraz to bolo 38 percent. "Ceny tzv. polovičných lístkov sa vďaka tomu zvýšia iba nepatrne, pričom pri cestách nad 45 kilometrov nedochádza k žiadnemu nárastu ich ceny, aby sa úprava tarify čo najmenej dotkla stredoškolákov a vysokoškolákov," uviedli samosprávy. Vyššia zľava bude aj v prípade prestupu do 30 minút – z ceny následného lístka sa odpočíta 25 centov namiesto súčasných desiatich centov. Cena rodinného víkendového cestovného jedno euro na osobu ostáva nezmenená.



Zľavnené cestovné bude pri platbe z dopravnej karty vyššie v priemere o osem percent oproti súčasnosti, pri platbe v hotovosti o 14 percent. Cena osobitného cestovného za každých začatých 50 kilometrov bude zvýšená z 20 na 30 centov pri platbe z dopravnej karty, respektíve na 50 centov pri platbe v hotovosti. Pre výhodnejšie cestovné odporúčajú kraje využívať dopravné karty.



"Úprava výšky cestovného je dôsledkom výrazného zníženia financií pre samosprávne kraje zo strany štátu. Pokiaľ by k zvýšeniu cestovného nedošlo, objednávatelia dopravných výkonov vo verejnom záujme, ktorými sú PSK a KSK, by museli pristúpiť k rušeniu alebo obmedzeniu prevádzky výrazného počtu autobusových spojov, čo by sa nepriaznivo dotklo cestujúcich," uviedli oba kraje.



Informovali pritom, že v minulosti bola prímestská autobusová doprava financovaná najmä z tržieb od cestujúcich, teda z predaja cestovných lístkov. V posledných rokoch sa však situácia otočila a dopravné služby boli financované najmä z rozpočtov vyšších územných celkov. Podiel na financovaní dopravy zo strany KSK sa z pôvodných 24 percent v roku 2002 zvýšil na 68 percent v roku 2021. Ešte výraznejšie sa zmena prejavila v PSK, kde sa z pôvodných 23 percent zvýšil podiel financovania z rozpočtu kraja až na 75 percent. V praxi tak ku každému euru vydanému zo strany cestujúceho dopláca kraj ďalšie tri eurá. Zvýšenie cestovného ovplyvňujú aj rastúce náklady na pohonné látky, mzdy a energie.



Globálnym riešením aktuálneho nedostatku finančných zdrojov samospráv je podľa organizátora IDS Východ systémové zníženie DPH z cestovného pre dopravné služby vo verejnom záujme, a to mestské, prímestské a železničné. Argumentom je, že 20 percent z celkových tržieb odchádza zo systému verejnej dopravy do štátneho rozpočtu.



"Vzhľadom na aktuálne plány všetkých objednávateľov obmedzovať spoje alebo zvyšovať cestovné je navrhované opatrenie zásadným pre budúcnosť verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Závisia od neho aj ďalšie rozhodnutia všetkých objednávateľov dopravných služieb na Slovensku, ktorými sú mestá, vyššie územné celky a Ministerstvo dopravy SR," deklarujú samosprávne kraje.