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Cestovné v košickej MHD bude zľavnené do konca novembra
Základný 30-dňový predplatný lístok zostáva dostupný za 15 eur namiesto pôvodných 30 eur.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - V košickej mestskej hromadnej doprave (MHD) budú môcť cestujúci naďalej využívať vybrané základné cestovné lístky za polovičnú cenu, a to až do 30. novembra. Ako TASR informoval špecialista pre styk s verejnosťou DPMK Jozef Môcik, zníženie základného cestovného o 50 percent sa naďalej týka piatich druhov lístkov.
Podľa neho pôvodne malo zvýhodnené cestovné trvať do stredy (11. 11.). K jeho predĺženiu dochádza v nadväznosti na rozhodnutie vlády SR z 28. októbra. Ceny cestovných lístkov s platnosťou 30 minút, 60 minút, 24 hodín, tri dni a 30 dní sú naďalej znížené o polovicu. Základný 30-dňový predplatný lístok zostáva dostupný za 15 eur namiesto pôvodných 30 eur.
Ako DPMK dodal, podmienky nákupu a používania zvýhodnených lístkov sa nemenia. Aj naďalej môžu cestujúci využívať papierové lístky, bezkontaktné čipové karty či mobilné aplikácie. „Zvýhodnenie sa nevzťahuje na SMS lístky ani na už zľavnené cestovné. Predĺženie opatrenia sa týka aj možnosti mimoriadneho vrátenia základných 90, 180 a 365-dňových predplatných lístkov za stanovených podmienok,“ zdôraznil Môcik s tým, že podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke DPMK.
Podľa neho pôvodne malo zvýhodnené cestovné trvať do stredy (11. 11.). K jeho predĺženiu dochádza v nadväznosti na rozhodnutie vlády SR z 28. októbra. Ceny cestovných lístkov s platnosťou 30 minút, 60 minút, 24 hodín, tri dni a 30 dní sú naďalej znížené o polovicu. Základný 30-dňový predplatný lístok zostáva dostupný za 15 eur namiesto pôvodných 30 eur.
Ako DPMK dodal, podmienky nákupu a používania zvýhodnených lístkov sa nemenia. Aj naďalej môžu cestujúci využívať papierové lístky, bezkontaktné čipové karty či mobilné aplikácie. „Zvýhodnenie sa nevzťahuje na SMS lístky ani na už zľavnené cestovné. Predĺženie opatrenia sa týka aj možnosti mimoriadneho vrátenia základných 90, 180 a 365-dňových predplatných lístkov za stanovených podmienok,“ zdôraznil Môcik s tým, že podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke DPMK.