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Cestovné v košickej MHD bude zľavnené do pondelka
Zvýhodnenie sa týka základných cestovných lístkov s platnosťou 30 minút, 60 minút, 24 hodín, 3 dni a 30 dní.
Autor TASR
Košice 26. novembra (TASR) - Cestujúci v košickej mestskej hromadnej doprave (MHD) si môžu kúpiť vybrané základné cestovné lístky za polovicu pôvodnej ceny do pondelka (30. 11.) vrátane. Ako TASR informoval hovorca Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Jozef Môcik, od utorka (1. 12.) sa obnovia ich pôvodné ceny v súvislosti s ukončením vládneho opatrenia.
Zvýhodnenie sa týka základných cestovných lístkov s platnosťou 30 minút, 60 minút, 24 hodín, 3 dni a 30 dní. Základný 30-dňový predplatný cestovný lístok bude od utorka opäť stáť 30 eur namiesto 15 eur.
Môcik upozornil, že ukončenie opatrenia neskracuje platnosť zakúpených 30-dňových predplatných cestovných lístkov. „Pri nákupe si cestujúci môže zvoliť začiatok platnosti najneskôr 30 dní od dátumu nákupu. Od zvoleného dátumu lístok platí celých 30 dní, aj keď jeho platnosť presiahne koniec novembra,“ objasnil s tým, že ceny zľavnených cestovných lístkov, cena SMS lístka a podmienky bezplatnej prepravy sa nemenia.
Zvýhodnenie sa týka základných cestovných lístkov s platnosťou 30 minút, 60 minút, 24 hodín, 3 dni a 30 dní. Základný 30-dňový predplatný cestovný lístok bude od utorka opäť stáť 30 eur namiesto 15 eur.
Môcik upozornil, že ukončenie opatrenia neskracuje platnosť zakúpených 30-dňových predplatných cestovných lístkov. „Pri nákupe si cestujúci môže zvoliť začiatok platnosti najneskôr 30 dní od dátumu nákupu. Od zvoleného dátumu lístok platí celých 30 dní, aj keď jeho platnosť presiahne koniec novembra,“ objasnil s tým, že ceny zľavnených cestovných lístkov, cena SMS lístka a podmienky bezplatnej prepravy sa nemenia.