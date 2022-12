Cestovnému ruchu sa v hlavnom meste tento rok darilo

Bratislava 13. decembra (TASR) – Cestovnému ruchu v hlavnom meste sa v roku 2022 v porovnaní s minulými rokmi darilo. Za prvých desať mesiacov tohto roka prespalo v Bratislave viac zahraničných turistov ako za celé prechádzajúce dva roky dokopy. Dáta tiež naznačujú, že by mohol byť prekonaný aj celkový dvojročný súčet domácich a zahraničných návštevníkov za pandemické roky 2020 a 2021.



"Podľa dát za prvých desať mesiacov tohto roka prišlo najviac návštevníkov do Bratislavy v auguste. Nasledoval september a následne júl," priblížil hovorca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) Július Buday.



Z pohľadu domácich návštevníkov bol zatiaľ najúspešnejší jún. Nasledoval september a na treťom mieste október.



BTB spustila v septembri spolu so Slovenským národným divadlom (SND) kampaň s názvom Bratislava je aj moje mesto. Účinkovali v nej herci Činohry SND, ktorí lákali na návštevu hlavného mesta spojenú s kultúrnym zážitkom.



Zahraničných návštevníkov lákala BTB kampaňou Na vlastné nohy. Pokračuje v tom aj stále aktuálnym on-line plánovačom 72hodinovemesto.sk. Plánovač funguje okrem slovenčiny aj v angličtine a nemčine. Potenciálni návštevníci si ním môžu vytvoriť trojdňový program prispôsobený ich preferenciám ešte pred príchodom do Bratislavy.



BTB poukazuje na to, že aj predvianočné obdobie je príležitosťou pre oslovenie väčšieho počtu turistov. "December bol aj pred pandémiou z pohľadu počtu prespaní v hlavnom meste úspešný," poznamenal Buday. Predvianočné zážitky v Bratislave sú promované na sociálnych sieťach najmä v susedných krajinách.