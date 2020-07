Cestovnému ruchu v Bratislave má pomôcť kampaň 72 hodinové mesto

Bratislava 16. júla (TASR) – Rozhýbať cestovný ruch v slovenskej metropole, ktorý sa spamätáva z aktuálnej krízy týkajúcej sa nového koronavírusu, je cieľom novej kampane 72 hodinové mesto. Zameraná je predovšetkým na domácich návštevníkov zo Slovenska, ale aj na prihraničné regióny Českej republiky a Rakúska. Jej súčasťou je tiež projekt, v rámci ktorého vybrané bratislavské hotely darujú návštevníkom k dvom nociam tretiu zadarmo. V rámci akcie, ktorá potrvá predbežne do polovice septembra, je možné využiť aj rekreačné poukazy.



"Bratislava je výnimočná, krásna adresa. To, čo by ste ináč hľadali v celom svete, v Európe, nachádzame na jednom mieste. Je za čím prísť," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB). Snahou je tiež podľa neho pomôcť podnikateľom v oblasti cestovného ruchu, vrátane hotelov, ktorých obsadenosť je aktuálne na zhruba desiatich percentách.



Kampaň je napojená na rovnomennú webovú stránku v troch jazykových mutáciách, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Návštevník na nej môže nájsť odporúčaný program na tri dni alebo má možnosť vytvoriť si vlastný program "šitý na mieru" a uvidieť hlavné mesto aj z iného pohľadu. Urobiť tak môže na základe vlastných preferencií, respektíve možností, ktoré sú zamerané či už na históriu, prírodu, kultúru, šport, na aktivity s deťmi alebo na ich kombináciu.



"Nie je povinnosť držať sa návrhu itineráru. Je to len pomôcka pre toho, kto nechce skúmať ponuku mesta a regiónu. Je to zjednodušenie na efektívne strávenie času a využitie zliav, ktoré ponúka Bratislava Card, City and Region," poznamenala Soňa Svoreňová, predsedníčka komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu a členka predstavenstva BTB.



Okrem toho pokračuje BTB aj v projekte Turistom vo vlastnom meste. Ten vznikol počas koornakrízy v podobe 15 virtuálnych videoprehliadok Bratislavy na podporu miest, ktoré prišli o návštevníkov, pretože museli ostať istý čas zatvorené. "Rozširujeme projekt zo Starého Mesta do ostatných mestských častí. Chceme rozhýbať Bratislavčanov, aby lepšie spoznali svoje mesto a rozptýliť návštevníkov aj mimo centrum. Mestské časti disponujú obrovským potenciálom a majú čo ponúknuť," poznamenala Monika Debnárová, podpredsedníčka komisie a členka predstavenstva BTB. Pokračovanie projektu ponúka každú sobotu bezplatné pešie a cykloprehliadky.



BTB v tejto súvislosti zrealizovalo aj prieskum na vzorke 1850 respondentov. Z jeho výsledkov vyplynulo, že 76 percent tých, ktorí už v Bratislave boli, sa chystajú do hlavného mesta prísť aj tento rok. Z tých, ktorí v hlavnom meste ešte neboli, až 46 percent uviedlo, že sa sem chystajú prvýkrát. Výsledky tiež poukazujú na to, že 93 percent opýtaných odporúča slovenskú metropolu ako destináciu vhodnú na návštevu.