Cestovný ruch na hornej Nitre zastreší regionálne informačné centrum

Bojnice 17. januára (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu Región horná Nitra - Bojnice (OOCR RHNB) bude v tomto roku od Ministerstva dopravy (MD) SR žiadať historicky najvyššiu dotáciu od svojho vzniku. Pôjde o sumu vo výške takmer 220.000 eur, väčšina z týchto peňazí poputuje na aktivity členov organizácie, ktorá sa počtom členov radí k najväčším na Slovensku. OOCR prichádza v tomto roku i s novinkou v podobe vzniku regionálneho informačného centra.



"Dotácia od MD SR vo výške takmer 220.000 eur bude rozdelená medzi aktivity oblastnej organizácie a aktivity našich členských subjektov," pripomenula riaditeľka OOCR RHNB Andrea Freimann.



Zhruba 150.000 eur z celého objemu budú podľa nej tvoriť členské aktivity, ktoré sú prioritne zamerané na tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu, to znamená na podujatia. "Niektoré sú tradičné, ako festival remesiel, rozprávkové leto, vínne festivaly, otvorenie letnej turistickej sezóny. Pribudli nám však i nové. Sokoliari oslavujú tento rok 30 rokov stálej scény v Bojniciach, na čo takisto pôjde čiastka z dotačných aktivít," priblížila.



Freimann upozornila, že výška dotácie od rezortu dopravy je limitovaná výškou vybranej dane za ubytovanie v členských samosprávach. "Keby sme tak aj mohli na základe vybraných členských príspevkov žiadať o dotáciu vo výške 500.000 eur, ale daň z ubytovania bude len 300.000 eur, dostaneme 300.000 eur," vysvetlila riaditeľka OOCR. V tejto súvislosti apeluje na všetkých ubytovateľov, aby od svojich klientov daň za ubytovanie poctivo vyberali. "Jednak je to príjem pre samosprávu, no OOCR vie celý príjem zdvojnásobiť. Peniaze, ktoré vyzbierame, musíme investovať do cestovného ruchu," podotkla.



Najväčšia časť dotácie, ktorú má v správe OOCR, pôjde na zriadenie regionálnej turistickej kancelárie. "V tejto súvislosti sme prijali novú pracovnú silu, presťahovali sme sa do nových, reprezentatívnych a väčších priestorov, ktoré sa momentálne zariaďujú," ozrejmila Freimann.



Vytvorením centra sleduje OOCR zjednotenie prezentácie celého regiónu a pomocou vlastného rozpočtu a štátnej dotácie chce podporiť aktivity, podnikateľov a samosprávy v regióne. "Toto centrum má hlavne podporovať aktivity svojich členov. Časť priestorov bude slúžiť ako kancelária OOCR, druhá ako informačné centrum," doplnila riaditeľka OOCR. Centrum plánuje organizácia slávnostne otvoriť spolu s otvorením letnej turistickej sezóny.



OOCR čaká na zriadenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, dotáciu však bude zatiaľ prijímať od rezortu dopravy. Momentálne má viac ako 60 členov, najnovším je mesto Handlová. K OOCR pristúpili i viaceré neziskové organizácie, podnikatelia i príspevková organizácia mesta Kultúrne centrum Bojnice.