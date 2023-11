Cestovný ruch sa po pandémii vracia do Dudiniec, tvrdí primátor

Dudince 10. novembra (TASR) - Cestovný ruch sa do Dudiniec v Krupinskom okrese po rokoch pandémie nového koronavírusu vracia. Pre TASR to potvrdil primátor Dušan Strieborný s tým, že po priaznivom vlaňajšku príchod turistov pokračuje aj v tomto roku.



Z hlásení o počte prenocovaní ich na území mesta v roku 2022 evidujú takmer 290.000. "Keď vychádzame z mesačných hlásení k 30. septembru, možno predpokladať mierne zvýšenie počtu prenocovaní aj v tomto roku," podotkol primátor s tým, že dosiahnuť by mohli 300.000 prenocovaní. "A to aj napriek tomu, že od októbra minulého roka je zatvorený jeden zo súkromných miestnych hotelov, ktorý ich produkoval 6000 až 7000 ročne," zdôraznil. Podľa neho to má negatívny vplyv na dudinský turizmus.



Návštevnosť kúpeľného mesta sa síce vracia k stavu pred pandémiou nového koronavírusu, počet prenocovaní bol však vlani nižší ako pred štyrmi rokmi. Z hlásení o ich počte to bolo v roku 2019 takmer 380.000, v roku 2020 ich bolo vyše 233.000.



V súčasnosti zaplatia turisti daň za ubytovanie aj naďalej 1,50 eura za noc, ktorú schválili v roku 2020. "Vlani sme tak z nej mali príjem 434.500 eur. Počtom prenocovaní sme sa však ani zďaleka nepriblížili tým z roku 2019," poznamenal.



Ako ďalej uviedol, hlavným lákadlom Dudiniec je liečivá minerálna voda a s tým spojené kúpeľné pobyty. Významným prvkom sú tiež podľa neho klimatické podmienky a tiché, čisté prostredie. Primátor priblížil, že v posledných rokoch prichádzajú ľudia aj do obnoveného kúpeľného parku. "Zvýšil sa počet klientov s kratšou dobou pobytov, napríklad víkendových. Pribúdajú tiež návštevníci bez prenocovania, ktorí prídu do Dudiniec tráviť voľný čas," informoval.