Cestovný ruch v hlavnom meste začína po dvoch rokoch pandémie ožívať

Bratislava 13. októbra (TASR) - Cestovný ruch v Bratislave začal po dvoch rokoch pandémie ožívať. Za prvých osem mesiacov tohto roka prespalo v hlavnom meste o vyše 350.000 návštevníkov viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. V porovnaní s rokom 2019 je to však len 60 percent. TASR o tom informoval Július Buday, hovorca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).



"Pozitívne však je, že počas letných mesiacov jún až august bol počet prenocovaní v porovnaní s predpandemickým rokom na úrovni 70 percent," poznamenal Buday.



Bratislava ako celok si podľa neho len v auguste v porovnaní s minulým rokom pripísala o 49 percent návštevníkov viac. Najviac sa darilo hotelierom v Starom Meste, kde bol medziročný nárast na úrovni 57 percent.



Zahraničných návštevníkov, ktorí prespali v Bratislave, bol od začiatku roka do konca augusta v porovnaní s vlaňajškom takmer štvornásobok. Za august bol ich medziročný nárast viac ako 80 percent. Okrem tradičných štátov Česka, Rakúska či Nemecka sa do Bratislavy vrátili aj návštevníci z Veľkej Británie a USA.



Domácich návštevníkov prespalo v Bratislave za prvých osem mesiacov tohto roka v porovnaní s vlaňajškom takmer dvojnásobok. V auguste bol ich počet približne rovnaký ako vlani. Obľúbeným obdobím, keď Slováci trávili voľné chvíle v hlavnom meste aj pominulé roky, bola jeseň.