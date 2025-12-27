< sekcia Regióny
Cestovný ruch v Nitre chce prepojiť obce, podnikateľov i cykloturistov
Autor TASR
Nitra 27. decembra (TASR) - Podporiť udržateľný rozvoj cykloturistiky a sprístupniť Nitriansky kraj cyklistom je cieľom aktivít, ktoré na rok 2026 pripravuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj. Kľúčovou témou pripravovaných aktivít bude prepojenie obcí, miestnych poskytovateľov služieb a cykloturistov tak, aby Nitriansky kraj pôsobil ako jednotný a udržateľný cykloregión, skonštatovala Lenka Hanková, manažérka pre rozvoj cykloturistiky.
KOCR chce zlepšiť spojenie medzi komunitami pozdĺž trasy EuroVelo 6, ktorá v kraji predstavuje jeden z najvýznamnejších cyklistických ťahov. Úseky od obce Chľaba až po územie pri Číčovskom mŕtvom ramene majú podľa organizácie potenciál stať sa atraktívnymi zastávkami pre domácich aj zahraničných návštevníkov.
„Nitriansky kraj má mnoho miest, ktoré cyklisti doteraz iba míňali. Ak ich sprístupníme formou odporúčaných trás a prepojíme ich s ľuďmi a so službami v obciach, vznikne prirodzený priestor na spoznávanie regiónu,“ povedala Hanková.
Kampaň Cajgluj krajom sa začala už v tomto roku sériou odborných workshopov, na ktorých sa stretávali starostovia, zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu, cyklokluby, podnikatelia aj občianske združenia. Zamerané boli na rozvoj trasy EuroVelo 6, zlepšenie cyklotrás v regióne Ponitrie a na prípravu ubytovacích zariadení na poskytovanie služieb pre cyklistov. „Spoločne pripravujeme návrhy pre rozvoj miest a obcí, ako sú Patince, Kravany nad Dunajom, Obid, Štúrovo, Chľaba, Nitra, Bojná či Iža,“ skonštatovala Hanková.
Cykloturisti môžu v rámci odporúčaných úsekov navštíviť viacero významných miest regiónu. Patria medzi ne komárňanská pevnosť s priľahlým historickým centrom, rímsky vojenský tábor v Iži ako jediná lokalita Nitrianskeho kraja zapísaná v zozname UNESCO či Veľkolélsky ostrov s ekofarmou, jazdeckými aktivitami a karavanovým zázemím.
Medzi ďalšie zastávky patria technická pamiatka parnej prečerpávacej stanice v najjužnejšej obci na Slovensku Patinciach, ako aj priestor Kravian nad Dunajom s vyhliadkovou vežou a so sezónnou ponukou plavieb na kontrabasových člnoch. Trasa pokračuje až do Štúrova, kde cyklisti nájdu kúpalisko a výhľady na historické centrum Ostrihomu.
