Cestu Čermeľským údolím na Alpinku v pracovných dňoch uzavrú

Košice 3. augusta (TASR) – Na ceste od odbočky na Bankov po rázcestie pri Alpinke dôjde od stredy (4. 8.) do piatka 13. augusta k uzávere. Úsek dlhý viac ako tri kilometre bude neprejazdný v pracovných dňoch od 8.15 h do 15.30 h. Dôvodom je výrub stromov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Obmedzenia sa dotknú aj verejnej hromadnej dopravy.



„Mestské lesy budú počas uzávery odstraňovať kalamitné stromy ležiace v ochrannom pásme cesty, nahnuté stromy nad vozovkou, ako aj tie stromy, ktoré ležia na iných stromoch a môžu ohroziť účastníkov cestnej premávky,“ uvádza mesto s tým, že z bezpečnostných dôvodov bude v danom úseku uzatvorená celá šírka vozovky.



Prejazd áut bude ráno umožnený v oboch smeroch najneskôr o 8.15 h, následne cestu úplne uzavrú. Výnimku budú mať vozidlá záchranných a bezpečnostných zložiek. Obchádzka v Košiciach povedie cez ulice Kostolianska a Vodárenská.



Ako TASR informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, uzávera ovplyvní aj niekoľko spojov mestskej hromadnej dopravy, konkrétne linky č. 14. V uvedených časoch nebude zachádzať na Alpinku a ani na Jahodnú. Podľa magistrátu DPMK počas uzávery vypraví každý pracovný deň mimoriadny spoj linky č. 14J s odchodom zo zastávky Havlíčkova o 6.59 h na Jahodnú. Ďalší spoj z rovnakého miesta do tejto rekreačnej lokality cez Alpinku odíde až o 16.29 h.



Okolo poludnia prejdú Čermeľským údolím tri autobusové spoje. Pôjde o prímestský autobus, ktorý z Gelnice v smere do Košíc odchádza o 11.00 h. Ďalej pôjde o linku z Košíc do Opátky, ktorá odchádza z autobusovej stanice o 11.50 h, ako aj o spiatočný spoj s odchodom z Opátky o 12.35 h. „Naopak, autobus s odchodom o 7.30 h zo Spišskej Novej Vsi do Košíc bude premávať len po Margecany. Bez náhrady bude zrušený spoj do Gelnice s odchodom o 10.00 h z Košíc. Cestujúci nebudú môcť využiť ani autobus do Opátky s odchodom o 14.30 h z Košíc a ani spiatočný spoj s odchodom o 15.25 h z Opátky. Autobus s odchodom o 11.50 h z Levoče do Košíc skončí o 14.00 h na Alpinke,“ spresňuje magistrát s tým, že bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke prepravcu www.eurobus.sk.



Košická detská historická železnica by mala aj počas uzávery premávať podľa platného cestovného poriadku.