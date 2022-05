KOLÓNY V BRATISLAVE: Na D1 zo Senca sa zrazilo päť áut

Bratislava 30. mája (TASR) - Na diaľnici D1 smerom zo Senca do Bratislavy sa v pondelok ráno zrazilo päť áut. Vodiči si v danom úseku počkajú vyše 40 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



K reťazovej dopravnej nehode piatich áut došlo na úrovni Vajnorského jazera, na križovatke Zlaté piesky v ľavom jazdnom pruhu. "Obchádza sa len v pravom pruhu. V smere od Senca sa tvorí kolóna, zdržanie narástlo na vyše 40 minút. V stojacej kolóne nezabudnite na uličku záchrany," informuje vlna.



Polícia odstraňuje aj nehodu, ku ktorej došlo na 26. kilometri cesty R7 v smere do Bratislavy. V danom úseku treba taktiež počítať so zdržaním.



Kolóna sa tvorí aj na trase z Bernolákova do Bratislavy okolo Ivanky pri Dunaji, kde si vodiči počkajú asi 20 minút. V hlavnom meste treba počítať s približne desaťminútovým zdržaním aj pred kruhovým objazdom smerom z Rybničnej na Vajnorský nadjazd a na Račianskej smerom do centra.