VODIČI, POZOR: Cestu do Bratislavy komplikujú viaceré nehody a kolóny

Bratislava 22. júna (TASR) - Situácia na diaľničných vjazdoch do Bratislavy a okolo nich je naďalej komplikovaná. V prípade D2 v smere zo Záhoria sa zdržanie v kolónach aktuálne pohybuje okolo 60 minút, Stellacentrum však upozorňuje na viaceré nehody, ktoré v oblasti výrazne spomaľujú dopravu.



"Nehody odstraňujú na D4 za výjazdom zo Stupavy, v smere k automobilke i na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom sa stali dve nehody a spôsobujú výrazné zdržanie v oboch smeroch," dodáva Stellacentrum. Cestujúcim osobnou dopravou zo Záhoria odporúča využiť na cestu do hlavného mesta prejazd cez Pezinskú babu.



Zelená vlna RTVS informuje o kolónach na diaľnici D1 pri vjazde do Bratislavy od Senca. "Havarovalo tam viacero áut, blokované sú dva pruhy, prejazdný je iba odbočovací pruh pred Zlatými pieskami," spresňuje Zelená vlna na twitteri.