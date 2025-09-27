< sekcia Regióny
Cestu do Vikartoviec krajskí cestári na jeseň obnovia
Kraj chce zároveň obnoviť križovatku pri vstupe do Liptovskej Tepličky, ktorá spája aj cesty na Vikartovce a Šuňavu.
Autor TASR
Liptovská Teplička 27. septembra (TASR) - Dopravné prepojenie medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou v okrese Poprad bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tam plánuje obnoviť približne štvorkilometrový úsek cesty. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že sa vyznačuje zlým stavebno-technickým stavom vozovky, na ktorý vodiči poukazujú už dlhšie.
Správa a údržba ciest (SÚC) PSK by mala opravy spustiť v polovici októbra a dokončiť do zimy. „Rekonštrukciou konkrétne prejde úsek, ktorý vedie cez les a skalné útesy a vyznačuje sa serpentínami, stúpaniami a úzkou šírkou s podložím, ktoré jej ďalšie rozšírenie neumožňuje,“ priblížila Jeleňová.
Dodala, že v cestnom pláne opráv ho mali krajskí cestári už nejaký čas. Doteraz úsek prešiel viacerými čiastkovými opravami, aktuálne už má ísť o rozsiahlejšiu obnovu. Zahŕňať má pritom natiahnutie vyrovnávacích vrstiev na existujúce nerovnosti a klopenia a následne konštantnej fixnej hrúbky asfaltu podľa normy. SÚC PSK v tomto prípade počíta s rozpočtovým nákladom približne 150.000 eur na jeden opravovaný kilometer. Počas rekonštrukčných prác má byť úsek úplne uzavretý.
Kraj chce zároveň obnoviť križovatku pri vstupe do Liptovskej Tepličky, ktorá spája aj cesty na Vikartovce a Šuňavu. „V pláne má tiež opravu trojkilometrového úseku cesty za Liptovskou Tepličkou v smere na Šuňavu,“ uzavrela hovorkyňa.
Správa a údržba ciest (SÚC) PSK by mala opravy spustiť v polovici októbra a dokončiť do zimy. „Rekonštrukciou konkrétne prejde úsek, ktorý vedie cez les a skalné útesy a vyznačuje sa serpentínami, stúpaniami a úzkou šírkou s podložím, ktoré jej ďalšie rozšírenie neumožňuje,“ priblížila Jeleňová.
Dodala, že v cestnom pláne opráv ho mali krajskí cestári už nejaký čas. Doteraz úsek prešiel viacerými čiastkovými opravami, aktuálne už má ísť o rozsiahlejšiu obnovu. Zahŕňať má pritom natiahnutie vyrovnávacích vrstiev na existujúce nerovnosti a klopenia a následne konštantnej fixnej hrúbky asfaltu podľa normy. SÚC PSK v tomto prípade počíta s rozpočtovým nákladom približne 150.000 eur na jeden opravovaný kilometer. Počas rekonštrukčných prác má byť úsek úplne uzavretý.
Kraj chce zároveň obnoviť križovatku pri vstupe do Liptovskej Tepličky, ktorá spája aj cesty na Vikartovce a Šuňavu. „V pláne má tiež opravu trojkilometrového úseku cesty za Liptovskou Tepličkou v smere na Šuňavu,“ uzavrela hovorkyňa.