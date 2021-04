Cestu do Vrátnej doliny zablokoval balvan; už ju však sprejazdnili

Terchová 3. apríla (TASR) - Cestu tretej triedy v Terchovej smerom do Vrátnej doliny v sobotu v skorých ranných hodinách zablokoval po zosuve svahu balvan. Na mieste zasahovali v spolupráci s obcou a cestármi hasiči, ktorí cestu ešte pred 10.00 h sprejazdnili. Udalosť si nevyžiadala zranenia.



Hasičom udalosť v Terchovej nahlásili po 05.30 h; na miesto vyslali Záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline s dvoma kusmi technikmi a následne i príslušníkov hasičskej stanice v Terchovej. "Na ceste bolo popadaných viacero skál, jedna z nich mala rozmery približne tri metre kubické. Naše práce spočívali v odstránení popadaných kusov stromov. Odstránili sme takisto popadané skaly a upravili časť brehu tak, aby sa dal v prípade núdze sprejazdniť jeden jazdný pruh," priblížil pre TASR riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Jaroslav Kapusniak.



Po dohode so starostom Terchovej a pracovníkmi správy ciest zasahujúci hasiči podľa neho vyžiadali techniku v podobe nakladača a rozbíjača skál, prostredníctvom ktorého ešte pred 09.00 h najväčšiu zo skál pracovníci rozbili.



Okolie cesty pracovníci zabezpečili tak, aby tam nedošlo k ďalšiemu prípadnému zosuvu. Hasiči predpokladajú, že k udalosti, ktorá si nevyžiadala zranenia, došlo ešte medzi 02.00 a 03.00 h, dodal Kapusniak.



Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová na sociálnej sieti pripomenula, že celý úsek, kde k zosuvu došlo, je v najvyššom stupni ochrany prírody. "Prednedávnom sme sanovali bralo z druhej strany. Mimoriadna situácia naďalej pretrváva. Dnes vidíme, že úsekov na zabezpečenie je viac," uviedla Jurinová. Na miesto by podľa nej mali ešte v priebehu soboty prísť i geológovia, aby posúdili stabilitu terénu.