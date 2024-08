Cestu hrdinov SNP začínajú ľudia prehliadkou duklianskeho bojiska

Vyšný Komárnik 15. augusta (TASR) - Cestu hrdinov Slovenského národného povstania (SNP) ročne absolvuje množstvo ľudí. Ide o najvýznamnejšiu magistrálu na Slovensku. Je dlhá približne 770 kilometrov a zvládnuť sa dá za 25 až 28 dní. Niektorí ju začínajú na Devíne, iní na Dukle. Podľa historika Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava Petra Holíka tí, ktorí ju začínajú na Dukle, prvý deň túry strávia zvyčajne v areáli duklianskeho bojiska.



"V podstate by mohli byť tí zdatnejší turisti aj o približne 40 kilometrov ďalej od Dukly. Mnohí z nich sú prekvapení, že čo všetko tu môžu vidieť. Od vyhliadkovej veže až po Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Ďalej sú to menšie pomníky, či už Pomník generála Sázavského, Pomník ženistov, pamätník Míľnik, ale takisto aj bunkre, delový areál a podobne," uviedol pre TASR Holík.



Legendárnym miestom pre tých, ktorí sa vydali na Cestu hrdinov SNP, je lietadlo Lisunov Li-2. Nachádza sa pri pôvodnej hlavnej ceste vo Vyšnom Komárniku, po ktorej vedie trasa.



"Bolo tam inštalované ešte v 70. rokoch minulého storočia. Neskôr bola postavená nová cesta, exponáty však ostali pri tej pôvodnej. Veľa turistov sa pri lietadle zastavuje. Dokonca mnohí z nich pod ním strávili aj noc," priblížil Holík.



Ako povedal, stáva sa, že niektorí ľudia sú na Dukle prvý raz. "Navštívia vyhliadkovú vežu a sú prekvapení, že čo všetko tu môžu vidieť a aké sú to zaujímavé miesta. Čas, ktorý strávia na Dukle neskôr na trase doženú, keďže ju majú naplánovanú. Sú turisti, ktorí absolvujú nie celú trasu naraz, ale po častiach," vysvetlil Holík a povedal, že osobne celú trasu prejdenú nemá, vo Svidníckom okrese ju absolvoval viac ráz.



Pri československom hraničnom orientačnom stĺpe, ktorý má VHÚ v správe, bol inštalovaný symbolický kameň, na ktorom je vyrytá Cesta hrdinov SNP. Podľa Holíka je to akoby začiatočný alebo koncový bod trasy.



Vyhliadková veža na Dukle je aktuálne pre rekonštrukciu zatvorená. Turisti v nej môžu získať pečiatku do zápisníka. "V minulosti, keď bola veža zatvorená, tak nám poštou do múzea posielali zápisníky a my sme im tu dodatočne odtlačok pečiatky dávali a posielali im ich späť," vysvetlil Holík a doplnil, že odtlačok pečiatky môžu získať aj vo vojenskom múzeu vo Svidníku, avšak je iný ako na Dukle.



Občianske združenie CestaSNP.sk prevádzkuje webstránku s rovnomenným názvom, kde sa môžu záujemcovia zaregistrovať a prispievať do databázy dôležitých miest, komentovať live sledovanie, hľadať ľudí do partie a vytvoriť si live sledovanie. Na webstránke je možné sledovať aktuálny počet ľudí na trase.