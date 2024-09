Cestu I/18 pri Strečne uzatvorili, stavbári využijú aj vrtuľník

Žilina 7. septembra (TASR) - V sobotu o 7.00 h začala v poradí štvrtá z plánovaných uzáver cesty I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou. Úplné vylúčenie dopravy na 36 hodín si vyžadujú sanačné práce na svahu nad kritickým úsekom cesty. Prejazd Strečnianskou úžinou bude opätovne možný v nedeľu 8. septembra od 19.00 h.



Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest Jany Lukáčovej si úplnú výluku dopravy vyžaduje náročný a nebezpečný charakter prác. "Je naplánovaných päť vzletov vrtuľníka, ktorý bude na stavbu prevážať ťažký a objemný stavebný materiál na budovanie dynamických bariér a záchranných sietí," upozornila Lukáčová.



Počas víkendovej uzávery cesty môžu vodiči využívať obchádzkové trasy. Obchádzka pre osobnú dopravu je vedená po ceste II/583 cez Terchovú. Obchádzka pre nákladnú dopravu medzi Žilinou a Martinom je vedená cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horský priechod Fačkov a horský priechod Vyšehradné. Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ - východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen.



Septembrové dopravné obmedzenia budú s najväčšou pravdepodobnosťou miernejšie, než sa pôvodne očakávalo. Od pondelka 9. septembra až do 27. septembra bude počas pracovných dní premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a striedavo riadená semaformi. Hoci v pôvodnom harmonograme figurovali úplné uzávery cesty aj na ďalšie tri septembrové víkendy, aktuálna víkendová uzávera by mala byť posledná. Definitívne rozhodnutie padne na budúcotýždňovom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu v Žiline.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.