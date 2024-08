Cestu I/18 pri Strečne uzatvorili,nasledovať bude 12 dní bez obmedzení

Žilina 24. augusta (TASR) - V sobotu o 7.00 h sa začala tretia zo siedmich plánovaných uzáver cesty I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou. Úplné vylúčenie dopravy na 36 hodín si vyžadujú sanačné práce na svahu nad kritickým úsekom cesty. Prejazd Strečnianskou úžinou bude opätovne možný v nedeľu 25. augusta od 19.00 h.



Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch uzáver, ktoré v pracovných dňoch nahradilo obmedzenie premávky do jedného jazdného pruhu s reguláciou svetelnou signalizáciou, bude tentoraz nasledovať 12-dňové obdobie bez dopravných obmedzení. Až do 6. septembra bude úsek prejazdný obojsmerne, dôvodom je koniec letných prázdnin a oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania.



Počas víkendovej uzávery cesty môžu vodiči využívať obchádzkové trasy. Obchádzka pre osobnú dopravu je vedená po ceste II/583 cez Terchovú. Obchádzka pre nákladnú dopravu medzi Žilinou a Martinom je vedená cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horský priechod Fačkov a horský priechod Vyšehradné. Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ - východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Ďalšie úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.