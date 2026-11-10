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Cestu I/51 v Kozelníku čaká pre opravu mosta niekoľkodňová uzávera
Úplná uzávera cesty I/51 je podľa cestárov nevyhnutná z technologických i bezpečnostných dôvodov.
Autor TASR
Kozelník 10. novembra (TASR) - Komplexná rekonštrukcia mosta v Kozelníku si vyžiada úplnú uzáveru cesty I/51. Hlavný ťah medzi rýchlostnou cestou R1 a Banskou Štiavnicou bude uzavretý od piatka (13. 11.) popoludnia do pondelka (16. 11.), vodiči sa musia pripraviť na obchádzkové trasy. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bianka Nagyová.
Úplná uzávera cesty I/51 je podľa cestárov nevyhnutná z technologických i bezpečnostných dôvodov. Pre čo najmenší zásah do premávky uzavretie cesty naplánovali počas víkendu. „Pokiaľ to počasie umožní, most sa pre dopravu otvorí v pondelok počas dňa,“ uviedla Nagyová.
Práce budú počas uzávery realizované v nonstop režime, teda aj v nočných hodinách, spočívať budú v odstránení kamennej klenby mosta. „Nahradí sa novým dvojrúrovým priepustom. Tieto práce z technologických a bezpečnostných dôvodov nie je možné vykonať počas živej premávky,“ vysvetlila hovorkyňa SSC.
Vodiči budú môcť počas niekoľkodňovej uzávery hlavného ťahu do Banskej Štiavnice využiť viaceré obchádzkové trasy. Osobná a autobusová doprava bude odklonená po cestách III/2530, III/2493 a III/2538, nákladná doprava po ceste II/524.
„Po skončení úplnej uzávery a opätovnom spustení dopravy bude most prejazdný v obidvoch smeroch. Práce na oprave mosta ešte budú naďalej prebiehať, avšak už s minimálnym vplyvom na premávku,“ doplnila Nagyová s tým, že dokončovacie opravné práce potrvajú v závislosti od počasia ešte približne dva týždne.
Úplná uzávera cesty I/51 je podľa cestárov nevyhnutná z technologických i bezpečnostných dôvodov. Pre čo najmenší zásah do premávky uzavretie cesty naplánovali počas víkendu. „Pokiaľ to počasie umožní, most sa pre dopravu otvorí v pondelok počas dňa,“ uviedla Nagyová.
Práce budú počas uzávery realizované v nonstop režime, teda aj v nočných hodinách, spočívať budú v odstránení kamennej klenby mosta. „Nahradí sa novým dvojrúrovým priepustom. Tieto práce z technologických a bezpečnostných dôvodov nie je možné vykonať počas živej premávky,“ vysvetlila hovorkyňa SSC.
Vodiči budú môcť počas niekoľkodňovej uzávery hlavného ťahu do Banskej Štiavnice využiť viaceré obchádzkové trasy. Osobná a autobusová doprava bude odklonená po cestách III/2530, III/2493 a III/2538, nákladná doprava po ceste II/524.
„Po skončení úplnej uzávery a opätovnom spustení dopravy bude most prejazdný v obidvoch smeroch. Práce na oprave mosta ešte budú naďalej prebiehať, avšak už s minimálnym vplyvom na premávku,“ doplnila Nagyová s tým, že dokončovacie opravné práce potrvajú v závislosti od počasia ešte približne dva týždne.