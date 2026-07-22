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Cestu I/66 v Poprade sprejazdnia v dvoch pruhoch na jeseň

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Pôvodne sa pritom počítalo s otvorením cesty v plnom štvorprúdovom profile ešte v tomto roku.

Autor TASR
Poprad 22. júla (TASR) - Cesta I/66 na Štefánikovej ulici v Poprade bude najneskôr do 10. októbra sprejazdnená v dvojpruhovom režime. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval primátor Popradu Anton Danko po stredajšom rokovaní so zástupcami Železníc SR, Slovenskej správy ciest a rezortu dopravy.

Pôvodne sa pritom počítalo s otvorením cesty v plnom štvorprúdovom profile ešte v tomto roku. Danko potvrdil, že náročné majetkovoprávne vysporiadanie nevyhnutné na pokračovanie stavených prác však tento zámer o niekoľko mesiacov oddialilo. Primátor uviedol, že do 10. októbra bude hotový štvorpruh pod samotným železničným mostom, doprava pred a za mostom však zatiaľ ostane vedená v dvoch pruhoch ako to bolo pred rekonštrukciou.

Modernizácia preto pokračuje aj naďalej a pred letom budúceho roku bude úsek dokončený ako štvorprúdová komunikácia, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť aj kapacitu jednej z najvyťaženejších ciest v meste. Danko ozrejmil, že v lokalite dôjde aj k rekonštrukcii troch svetelných križovatiek. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma dodal, že investor, ktorým sú Železnice SR, už má na rozšírenie cesty vydané právoplatné stavebné povolenie a tiež je hotové majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a nehnuteľností. „Zhotoviteľ je pripravený a majú harmonogramy prác,“ dodal.

Rozšírenie na štvorpruhovú komunikáciu súvisí s modernizáciou železničnej trate a predovšetkým mosta, popod ktorý cesta vedie. Do budúcna by sa vďaka tomu mal odstrániť dopravný lievik, na ktorom sa viackrát denne tvorili kolóny. Pre obnovu železničného mosta je aktuálne doprava v tejto časti mesta uzavretá a vodiči i chodci tak musia využívať viaceré obchádzky.
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