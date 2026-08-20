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Cestu I/66 v úseku Lopej - Predajná v sobotu na tri hodiny uzavrú
Obchádzková trasa bude vyznačená.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Cesta I/66 v úseku Lopej - Predajná na Horehroní bude v sobotu (22. 8.) v čase od 10.00 do 13.00 h uzavretá. Dôvodom sú Majstrovstvá Slovenskej republiky Cena SK Route 66 v šprinte motocyklov na štvrť míle. Upozornila na to vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Obchádzková trasa bude vyznačená. Prosíme vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní uvedeným úsekom,“ doplnila polícia.
„Obchádzková trasa bude vyznačená. Prosíme vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní uvedeným úsekom,“ doplnila polícia.