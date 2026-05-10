Cestu III. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou uzavrú
Autor TASR
Liptovská Teplička 10. mája (TASR) - Cestu tretej triedy medzi obcami Liptovská Teplička a Vikartovce v okrese Poprad od pondelka 11. mája uzavrú. Dôvodom je obnova povrchu vozovky na komunikácii číslo III/3074. Obec Liptovská Teplička o tom informovala na webovej stránke s tým, že obmedzenie potrvá od 8.00 h až do odvolania.
Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová pre TASR už skôr potvrdila, že obnoviť majú približne štvorkilometrový úsek. Cesta sa vyznačuje zlým stavebno-technickým stavom vozovky, na ktorý vodiči poukazujú už dlhšie. Opravu mali spustiť ešte vlani na jeseň, pre zlé poveternostné podmienky sa však práce nezačali.
„Rekonštrukciou konkrétne prejde úsek, ktorý vedie cez les a skalné útesy a vyznačuje sa serpentínami, stúpaniami a úzkou šírkou s podložím, ktoré jej ďalšie rozšírenie neumožňuje,“ priblížila Jeleňová.
Kraj chce zároveň obnoviť križovatku pri vstupe do Liptovskej Tepličky, ktorá spája aj cesty na Vikartovce a Šuňavu. „V pláne má tiež opravu trojkilometrového úseku cesty za Liptovskou Tepličkou v smere na Šuňavu,“ dodala hovorkyňa.
