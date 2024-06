Cestu k domu smútku v Hubovej rozšírili, pribudlo aj nové parkovanie

Hubová 4. júna (TASR) - Miestnu komunikáciu k domu smútku v obci Hubová v okrese Ružomberok rozšírili, pribudli aj nové parkovacie miesta. Financie získali v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov. V utorok o tom informovala Zuzana Gvizdová z MAS.



"Cesta v časti Kostolíky je pomerne rušná, nakoľko ide o miesto v blízkosti kostola, domu smútku a cintorína. Prechod po tejto ceste bol sťažený pre smútočné vozidlo, ktoré nedokázalo zaparkovať priamo pri dome smútku. To zároveň spôsobovalo nedôstojné situácie," priblížila Gvizdová. Podotkla, že chýbal aj priestor pre parkovanie ostatných vozidiel.



Cesta v úseku je po novom širšia o jeden meter a v úseku zapracovali odvodňovacie žľaby. V blízkosti cintorína vytvorili šesť parkovacích miest a v okolí domu smútku priestor upravili tak, aby tam bolo umožnené parkovať dve vozidlá. Projekt mal hodnotu takmer 23.000 eur.



Gvizdová dodala, že v blízkej dobe v Hubovej počítajú s rozvojom a ďalšími zmenami. "Obec sa plánuje zapojiť do ďalšej výzvy cez MAS Dolný Liptov. V rámci nej by mali urobiť stavebné úpravy na dome smútku. Okrem toho majú v pláne vynoviť interiér kultúrneho domu, rekonštruovať budovu školy a inštalovať tam fotovoltické panely," vymenovala. V pláne sú aj menšie projekty, týkajú sa opráv chodníkov.