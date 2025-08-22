< sekcia Regióny
Cestu k spaľovni v Košiciach opravili, spravovať ju bude mesto
Vlastník cesty bol roky neznámy, preto mesto Košice prostredníctvom Okresného úradu Košice požiadalo o jej prevod do svojho vlastníctva.
Autor TASR
Košice 22. augusta (TASR) - Úsek cesty dlhý približne 1,2 kilometra, ktorý spája obec Valaliky s Kokšovom-Bakšou a prechádza popri spaľovni odpadu, čističke odpadových vôd Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) a mestskej kompostárni v Bernátovciach, opravili. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, nový asfalt pocítia aj cestujúci na linke MHD, ktorá do tejto lokality premáva.
Vlastník cesty bol roky neznámy, preto mesto Košice prostredníctvom Okresného úradu Košice požiadalo o jej prevod do svojho vlastníctva. Okrem toho bude mať mesto v správe aj dva nové mosty, ktoré na tomto úseku nad rýchlostnou cestou vybudovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
„Motoristi vrátane zamestnancov mestskej zelene, spoločnosti KOSIT, ale aj vozidlá mestskej hromadnej dopravy a vozidlá na zber a odvoz komunálneho odpadu môžu konečne jazdiť po novej a bezpečnej ceste. Riešime zanedbané a desaťročia neriešené problémy s cieľom mať z Košíc moderné, čisté a bezpečné mesto,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Doplnil, že mesto pracuje aj na ďalších projektoch, ktoré prinesú vodičom vyšší komfort na dlhodobo neudržiavaných cestách.
Opravu zrealizovala spoločnosť Eurovia SK. Celkové náklady presiahli 220.000 eur, pričom tretinu pokryla NDS ako súčasť vyvolaných investícií pri výstavbe diaľničného obchvatu R2. Najväčšiu časť financovala spoločnosť KOSIT. „Vďaka úsiliu mesta, spoločnosti KOSIT, NDS a VVS bola prístupová komunikácia zmodernizovaná v plnom profile a bude tak roky slúžiť ako súčasť miestnej infraštruktúry všetkým Košičanom,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko.
