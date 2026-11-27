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Cestu medzi Budulovom a Pederom po rekonštrukcii opäť otvorili
Počas úplnej uzávery využívali motoristi približne 11-kilometrovú obchádzkovú trasu, ktorá viedla po cestách III/3306, III/3302 a po nedotknutom úseku cesty III/3308 cez obce Janík a Žarnov.
Autor TASR
Budulov 27. novembra (TASR) - Cestu III/3308 medzi Budulovom a Pederom v okrese Košice-okolie v piatok po rekonštrukcii opäť otvorili. Košický samosprávny kraj (KSK) investoval do obnovy úseku dlhého viac ako 2,1 kilometra zo svojho rozpočtu 968.000 eur. Pre stavebné práce bola cesta od 9. novembra úplne uzavretá. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Obnovu cesty si podľa nej vyžiadal jej zlý technický stav. Na vozovke sa nachádzali pozdĺžne a priečne trhliny, deformácie a poškodený bol tiež jej povrch.
Súčasťou rekonštrukcie bola recyklácia existujúcich konštrukčných vrstiev vozovky za studena, úprava a spevnenie krajníc, vyčistenie cestných priekop, osadenie cestných smerových stĺpikov a obnova vodorovného dopravného značenia. Ako povedala Strojná, cieľom prác bolo odstrániť poškodenia, zvýšiť bezpečnosť a komfort vodičov a predĺžiť životnosť komunikácie.
„Kvalitné cesty nie sú nadštandardom, ale základom bezpečného a pohodlného cestovania. Aj preto pokračujeme v ich obnove a neodkladáme potrebné opravy. Viem, že obchádzka nebola pre vodičov príjemná, výsledkom však bude cesta v lepšom technickom stave a bezpečnejšia premávka,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Počas úplnej uzávery využívali motoristi približne 11-kilometrovú obchádzkovú trasu, ktorá viedla po cestách III/3306, III/3302 a po nedotknutom úseku cesty III/3308 cez obce Janík a Žarnov.
Obnovu cesty si podľa nej vyžiadal jej zlý technický stav. Na vozovke sa nachádzali pozdĺžne a priečne trhliny, deformácie a poškodený bol tiež jej povrch.
Súčasťou rekonštrukcie bola recyklácia existujúcich konštrukčných vrstiev vozovky za studena, úprava a spevnenie krajníc, vyčistenie cestných priekop, osadenie cestných smerových stĺpikov a obnova vodorovného dopravného značenia. Ako povedala Strojná, cieľom prác bolo odstrániť poškodenia, zvýšiť bezpečnosť a komfort vodičov a predĺžiť životnosť komunikácie.
„Kvalitné cesty nie sú nadštandardom, ale základom bezpečného a pohodlného cestovania. Aj preto pokračujeme v ich obnove a neodkladáme potrebné opravy. Viem, že obchádzka nebola pre vodičov príjemná, výsledkom však bude cesta v lepšom technickom stave a bezpečnejšia premávka,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Počas úplnej uzávery využívali motoristi približne 11-kilometrovú obchádzkovú trasu, ktorá viedla po cestách III/3306, III/3302 a po nedotknutom úseku cesty III/3308 cez obce Janík a Žarnov.