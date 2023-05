Cestu medzi Dunajskou Lužnou a Miloslavovom začnú rekonštruovať

Bratislava 19. mája (TASR) - Cestu medzi Dunajskou Lužnou a Alžbetiným Dvorom v Miloslavove začnú od pondelka (22. 5.) rekonštruovať. Práce budú rozdelené do dvoch etáp a potrvajú do 20. júla. Vodiči musia rátať s obmedzeniami. TASR o tom informovali z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Prvá etapa potrvá do 10. júna. Pracovať sa bude v extraviláne medzi obcami Dunajská Lužná – Alžbetin Dvor. Šoféri musia rátať s celkovou uzáverou dopravy s vyznačením obchádzkových trás.



Nasledovať bude druhá etapa, ktorá potrvá mesiac v intraviláne obce Dunajská Lužná. Počas nej je plánovaná čiastočná uzávera dopravy. Práce sa budú realizovať v polovičnom profile cesty s riadením dopravy pomocou dočasnej cestnej svetelnej signalizácie.



"Tento rok pokračujeme v rozsiahlych rekonštrukciách ciest II. a III. triedy. Naplánovaných máme 23 úsekov v celkovej dĺžke 55 kilometrov. Keďže rozsah prác je dosť veľký, viaceré úseky robíme súbežne," uviedol predseda BSK Juraj Droba.