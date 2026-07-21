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Cestu medzi Jenkovcami a Záhorom na tri dni uzavrú
Obchádzková trasa povedie cez obec Bežovce po ceste III/3754.
Autor TASR
Jenkovce 21. júla (TASR) - Cesta medzi obcami Jenkovce a Záhor v okrese Sobrance bude od stredy (22. 7.) do piatka (24. 7.) od 8.00 do 16.00 h úplne uzavretá. Dôvodom je obnova vozovky. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Obchádzková trasa povedie cez obec Bežovce po ceste III/3754. Vozidlám záchranných zložiek bude v prípade potreby prejazd umožnený.
Obchádzková trasa povedie cez obec Bežovce po ceste III/3754. Vozidlám záchranných zložiek bude v prípade potreby prejazd umožnený.