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Cestu medzi Krásnohorskou Dlhou Lúkou a Lipovníkom pre nehodu uzavreli

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Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Osemnásťročný vodič narazil do stromu. V aute boli aj dvaja 15-roční spolujazdci.

Autor TASR
,aktualizované 
Rožňava 6. júla (TASR) - Na ceste III/3012 medzi Krásnohorskou Dlhou Lúkou a Lipovníkom v okrese Rožňava došlo k dopravnej nehode. Osemnásťročný vodič narazil do stromu. V aute boli aj dvaja 15-roční spolujazdci. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodič Volva podľa doterajších zistení pri prejazde ostrou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy, zišiel z cesty a narazil do stromu. Jeden zo spolujazdcov je v opatere záchranárov a na miesto smerujú aj leteckí záchranári. „Dychová skúška u vodiča mala negatívny výsledok,“ uviedla.

Polícia zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a zvolili si inú trasu.
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