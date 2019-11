Cestu medzi Malackami a Rohožníkom sprístupnia kamiónom bez obmedzení

Bratislava 29. novembra (TASR) - Zmodernizovaná cesta spájajúca Malacky a Rohožník sa od pondelka (2. 12.) stáva oficiálne cestou druhej triedy. Po komunikácii teda budú môcť premávať bežne nákladné automobily.



"Cesta Malacky - Rohožník je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom a kvalitatívne prevyšuje úroveň väčšiny ciest prvej a druhej triedy na Slovensku. Predstavuje najrýchlejšie dopravné spojenie do okresného mesta Malacky a na diaľnicu D2 nielen pre Rohožník, ale aj pre obce Sološnica, Kuchyňa, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš," upozornil na to predseda BSK Juraj Droba.



Spojnicu medzi Malackami a Rohožníkom začal BSK rekonštruovať v septembri 2018. Dovtedy slúžila bez úprav od 70. rokov. Zvýšená frekvencia automobilovej, najmä kamiónovej dopravy po ceste, ktorá je strategickým napojením pre výrobné závody a významných zamestnávateľov v regióne, spôsobila jej devastáciu.



V novom profile má namiesto pôvodných šiestich metrov šírku deväť a pol metra. Zásluhou cementobetónovej dosky na vozovke by životnosť komunikácie mala byť pri plnom zaťažení viac ako 30 rokov. Celkové náklady stavby dosiahli 9.088.814,40 eura, z čoho takmer 80 percent (6.937.494,14 eura) prefinancuje BSK prostredníctvom eurofondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).