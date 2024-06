Cestu medzi obcami Okoč a Dolný Štál čaká kompletne uzávretá

Dunajská Streda/Okoč 14. júna (TASR) - Úsek cesty tretej triedy medzi obcami Okoč a Dolný Štál v okrese Dunajská Streda čaká od 17. júna pre rekonštrukciu kompletná uzávera. Obchádzková trasa povedie cez Veľký Meder. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



"Do rekonštruovaného úseku v dĺžke 2,2 kilometra investuje župa po verejnom obstarávaní sumu 696.000 eur," dodal odbor komunikácie kraja. Cesta sa bude rekonštruovať od železničného priecestia v obci Okoč, stavebné práce by mali trvať do konca júla.