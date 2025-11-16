< sekcia Regióny
Cestu medzi obcami Vikartovce a Liptovská Teplička krátkodobo uzavrú
Predpokladaný termín ukončenia uzávery je podľa obce Vikartovce do piatka 21. novembra, v závislosti od počasia.
Autor TASR
Liptovská Teplička 16. novembra (TASR) - Cesta III. triedy medzi obcami Vikartovce a Liptovská Teplička v okrese Poprad bude od pondelka 17. novembra od 7.00 h na niekoľko dní uzavretá. Dôvodom sú prípravné práce súvisiace s výmenou povrchu vozovky. Obec Liptovská Teplička o tom informovala na webovej stránke. Cesta už bola v zlom stavebno-technickom stave.
Predpokladaný termín ukončenia uzávery je podľa obce Vikartovce do piatka 21. novembra, v závislosti od počasia. Obchádzková trasa povedie po ceste III/3061, smer Šuňava a III/2343, smer Lučivná a po ceste III/3074, smer Spišské Bystré a III/3075, smer Poprad a bude obojsmerná.
Dopravné prepojenie medzi týmito obcami bude po obnove bezpečnejšie a komfortnejšie. Krajskí cestári opravia približne štvorkilometrový úsek. „Rekonštrukciou konkrétne prejde úsek, ktorý vedie cez les a skalné útesy a vyznačuje sa serpentínami, stúpaniami a úzkou šírkou s podložím, ktoré jej ďalšie rozšírenie neumožňuje,“ priblížila ešte v septembri hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
Dodala, že v cestnom pláne opráv ho mali krajskí cestári už nejaký čas. Doteraz úsek prešiel viacerými čiastkovými opravami, aktuálne už má ísť o rozsiahlejšiu obnovu. Zahŕňať má pritom natiahnutie vyrovnávacích vrstiev na existujúce nerovnosti a klopenia a následne konštantnej fixnej hrúbky asfaltu podľa normy. Správa a údržba ciest PSK v tomto prípade počíta s rozpočtovým nákladom približne 150.000 eur na jeden opravovaný kilometer. Počas rekonštrukčných prác má byť úsek úplne uzavretý.
Kraj chce zároveň obnoviť križovatku pri vstupe do Liptovskej Tepličky, ktorá spája aj cesty na Vikartovce a Šuňavu. „V pláne má tiež opravu trojkilometrového úseku cesty za Liptovskou Tepličkou v smere na Šuňavu,“ uzavrela hovorkyňa.
